«طقس الجمعة»..أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر يوم غد الجمعة، حيث تتأثر المملكة بأمطار رعدية ورياح نشطة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من تلك المناطق.

ومن المتوقع أن تشهد مكة المكرمة سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.