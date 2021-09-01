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إعصار «إيدا» يجتاح أمريكا.. 13 قتيلاً في نيويورك..وبايدن يطلق برنامجًا للسيطرة على حرائق كاليفورنيا

إعصار «إيدا» يجتاح أمريكا.. 13 قتيلاً في نيويورك..وبايدن يطلق برنامجًا للسيطرة على حرائق كاليفورنيا

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إعصار «إيدا» يجتاح أمريكا.. 13 قتيلاً في نيويورك..وبايدن يطلق برنامجًا للسيطرة على حرائق كاليفورنيا

إعصار «إيدا» يجتاح أمريكا.. 13 قتيلاً في نيويورك..وبايدن يطلق برنامجًا للسيطرة على حرائق كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=1021170

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم جراء العاصفة التي ضربت مدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ووصل إعصار “إيدا” إلى ولاية لويزيانا الأمريكية يوم الأحد الماضي، وتسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، كما تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إن هناك الكثير من الأضرار من جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار “إيدا” ، معلنا عن إطلاق برنامجا لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التى اجتاحت الولاية، ونعمل على وقف تمدد النيران فيها”.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا فى نيويورك ونيوجيرسى إلى 22 قتيلا بينهم طفل.

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