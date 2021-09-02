شاهد..موجة غضب بين المواطنين بعد سيطرة العمالة الأجنبية على صناعة البشوت والمشالح الملكية

عبر مواطنون عن استيائهم نتيجة لسيطرة سيطرة عمالة أجنبية سائبة على صناعة البشوت والمشالح الملكية، الأمر الذي يؤدي لانعدام التنافسية في السوق المحلي.

وعرضت قناة “الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرًا يوضح المشكلة كما استضافت العاملون في المهنة للتعليق على الوضع، حيث أكد أحد العاملين في المهنة، علي الشواف، أن المواطنين العاملين في المهنة أصبحوا يمثلون 25% فقط، لعدم قدرتهم على منافسة العمالة التي تعمل لحسابها الخاص بعدما اتجهت إلى تخفيض أسعار صناعة البشوت بشكل كبير، خاصة أن تكاليف معيشتهم رخيصة.

وفي سياق متصل، قال زميله في المهنة علي القطان أن المواطنين العاملين في المهنة تقلصوا بشكل كبير بعدما أصبح العائد غير مجدٍ ولا يغطي نفقاتهم المعيشية، بينما العمالة أصبحت تسيطر على المهنة بنسبة 85%.

وطالب القطان الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء سيطرة العمالة على المهنة، وتدريب الشباب السعودي عليها عبر المعاهد المتخصصة.