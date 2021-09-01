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«لرفع كفاءة ومهارات العاملين».. 120 مهنة جديدة تدخل ضمن مبادرة «الفحص المهني»

«لرفع كفاءة ومهارات العاملين».. 120 مهنة جديدة تدخل ضمن مبادرة «الفحص المهني»
http://almnatiq.net/?p=1021180

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إضافة 6 اختصاصات جديدة تندرج تحتها 120 مهنة، ويأتي ذلك بهدف تفعيل مبادرة الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين فيها المهارات اللازمة.

وكشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، في بيان اليوم، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يفيد بأنّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أضافت 6 اختصاصات جديدة تندرج تحتها 120 مهنة في إطار مبادرة الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين فيها المهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقا، لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان كان قد تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض الملحق العمالى كريم أبو السعود، إنّ الاختصاصات الستة الجديدة ضمن البرنامج في التخصصات التالية: التكييف، واللحام، ونجارة المباني، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاصا.

وأوضح الملحق العمالي أنّه جرى إلزام الاختصاصات الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي، في حين أنّ من المقرر أن يكتمل تسجيل المهن كافة بحلول بداية العام 2022.

ويعمل برنامج الفحص المهني على التأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أنّ المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وعن خطة الإلزام، نوه الملحق العمالي بأنّها دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الماضي من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر، بينما بدأت في سبتمبر الحالي للمنشآت الكبيرة، التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة التي تضم بين 50 إلى 499 عاملا، في أكتوبر المقبل، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، في نوفمبر، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك في بداية يناير من العام القادم.

وأشار إلى أنّ بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونيةhttps://svp.qiwa.sa وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.

 

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