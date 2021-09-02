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رسميًا.. بدء تطبيق معايير وضوابط ترخيص وإعلانات المنصات العقارية الإلكترونية

رسميًا.. بدء تطبيق معايير وضوابط ترخيص وإعلانات المنصات العقارية الإلكترونية

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رسميًا.. بدء تطبيق معايير وضوابط ترخيص وإعلانات المنصات العقارية الإلكترونية

رسميًا.. بدء تطبيق معايير وضوابط ترخيص وإعلانات المنصات العقارية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1021183
المناطق ـ الرياض:

بدأت الهيئة العامة للعقار اليوم (الخميس)، في تطبيق معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وكذلك ضوابط الإعلانات العقارية.

 

وتهدف تلك الخطوة إلى الحد من الإعلانات الوهمية المُتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المُرخصة.

 

وتسهم المعايير والضوابط الجديدة في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المُتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.

 

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، بحيث يكون المُعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مُرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المُعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

 

وأطلقت الهيئة خدمات “عقاري” الإلكترونية، لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات.

وتتضمن الخدمات التي يوفرها “عقاري”، الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، بحيث يمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية

https://eservices.rega.gov.sa/.

 

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