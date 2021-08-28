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شاهد..خبير تغذية يُحذر من مخاطر حبوب «حوارق الدهون»

شاهد..خبير تغذية يُحذر من مخاطر حبوب «حوارق الدهون»
http://almnatiq.net/?p=1021187

قال خبير التغذية معتز الجهني، إن حبوب “حوارق الدهون” تسبب ضررًا كبيرا على جسم الإنسان مشيرا إلى أن هذه الحبوب يتم تداولها بالمخالفة للأنظمة وخارج إطار هيئة الغذاء والدواء.

وأوضح ” الجهني” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الخميس، أن “الناس تبحث عن الحلول السريعة واحيانا تضطر إلى تناول حبوب حوارق الدهون وهذه الحبوب غير مصرح بها من هيئة الغذاء والدواء، ولا تجدها في المستشفيات والصيدليات، وذلك لأنها مضرة، وبعضها حتى لو غير مضر لا تجد فيه نفعًا”.

وأضاف: “كل هذه الحبوب تستخدم خارج إطار هيئة الغذاء والدواء، وتباع بشكل مخفي ويروج لها عن طريق حسابات ولا تباع بشكل واضح تماما وهذه هي المشكلة التي نواجهها”.

ولفت الخبير إلى أن هناك دراسة صدرت في عام 2010 في أمريكا أكدت أنهم صرفوا على حوارق الدهون 28 مليار دولار وأغلبهم طلاب جامعة أو بنات، مجددًا تأكيده على خطورة هذه الحبوب.

 

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