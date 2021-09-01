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هل يعاقب القانون من يصور حادث أو جريمة؟.. محامي يجيب

هل يعاقب القانون من يصور حادث أو جريمة؟.. محامي يجيب

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هل يعاقب القانون من يصور حادث أو جريمة؟.. محامي يجيب

هل يعاقب القانون من يصور حادث أو جريمة؟.. محامي يجيب
http://almnatiq.net/?p=1021208

قال المحامي سلطان المصلوخي، إن القانون يعاقب من يصور حادث أو جريمة بتهمة “انتهاك خصوصية الآخرين”، لأن ذلك يعد نوعا من التشهير.

وقال ” المصلوخي” في حديثه لـ “الإخبارية”، إن الحياة الخاصة لها حرمتها، ويجب أن نحافظ على خصوصية الآخرين، وتايبع قائلا: “لا تصورني في أي مطعم أو أي مكان حتى وإن ارتكبت جريمة لا تصورني وتنشر الصور”.

وبسؤاله عن تصوير جريمة أو فعل مخالف للأنظمة، أكد ” المصلوخي” قال في حالة التصوير يتم إرساله إلى الجهة المختصة مثل الشرطة، وليس بثه على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتباره نوعا من التشهير والتشهير جريمة وانتهاك خصوصية الآخرين جريمة.

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