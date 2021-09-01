هل يعاقب القانون من يصور حادث أو جريمة؟.. محامي يجيب

قال المحامي سلطان المصلوخي، إن القانون يعاقب من يصور حادث أو جريمة بتهمة “انتهاك خصوصية الآخرين”، لأن ذلك يعد نوعا من التشهير.

وقال ” المصلوخي” في حديثه لـ “الإخبارية”، إن الحياة الخاصة لها حرمتها، ويجب أن نحافظ على خصوصية الآخرين، وتايبع قائلا: “لا تصورني في أي مطعم أو أي مكان حتى وإن ارتكبت جريمة لا تصورني وتنشر الصور”.

وبسؤاله عن تصوير جريمة أو فعل مخالف للأنظمة، أكد ” المصلوخي” قال في حالة التصوير يتم إرساله إلى الجهة المختصة مثل الشرطة، وليس بثه على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتباره نوعا من التشهير والتشهير جريمة وانتهاك خصوصية الآخرين جريمة.