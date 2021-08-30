إعصار «إيدا» يقود تمساح لمهاجمة رجل داخل منزله في «لويزيانا» الأمريكية

المناطق - وكالات:

في حادث غريب، شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية تعرض رجل للنهش من قبل تمساح، خلال خوضه في مياه الفيضانات التي تسبب بها إعصار «إيدا» الذي يضرب الولايات المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحادثة وقعت في مدينة سليديل، التي اجتاحها إعصار «إيدا»، عندما كان الرجل يسير في مياه فيضانات بلغ ارتفاعها مستوى الركب، خلال تفقده متعلقاته في منطقة تخزين أسفل المنزل، وتعرض لهجوم من تمساح ضخم جرفته المياه إلى المنطقة

وكانت الزوجة داخل منزلها عندما سمعت جلبة، وتفاجأت عند خروجها، بتمساح يهاجم زوجها، والذي التهم ذراعيه عند مغادرته، فسارعت بجذبه من داخل الفيضانات، وعادت إلى داخل المنزل بحثا عن إمدادات الإسعافات الأولية، ولكنها صدمت عند عودتها باختفائه.

ووصل إعصار «إيدا» إلى ولاية لويزيانا الأمريكية يوم الأحد الماضي، وتسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، كما تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق أمس الخميس، بارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا فى نيويورك ونيوجيرسى إلى 22 قتيلًا بينهم طفل.