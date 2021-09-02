النيابة العامة: لا يجوز استعمال وسائل الإكراه خلال استجواب المُتهمين

المناطق ـ الرياض:

أكدت النيابة العامة، أن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة.

وأضافت بأن الإجراءات تؤكد على أن يكون ما يُعزى إليه الاستجواب نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة.

وشددت على ضرورة أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، مؤكدةً أنه لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المُحقق.