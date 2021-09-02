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بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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نائب أمير حائل يتفقد المشروعات الشبابية بالمنطقة..ويوجه رسالة مهمة للقائمين عليها

نائب أمير حائل يتفقد المشروعات الشبابية بالمنطقة..ويوجه رسالة مهمة للقائمين عليها
http://almnatiq.net/?p=1021248

تفقد  الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الخميس، عدداً من المشروعات الرياضية والشبابية بالمنطقة.

والتقى نائب أمير منطقة حائل خلال الجولة بعدد من الشباب واستمع لأرائهم واطلع على تجاربهم وأفكارهم، مشيداً بجهود الجميع, متمنياً لهم التوفيق .

من جهتهم عبر عدد من الشباب عن اعتزازهم بهذه الزيارة التي تدل على حرص سموه على الشباب ومستقبلهم ودعم مشاريعهم وتحفيزهم نحو المزيد من العمل والإنتاجية.

رافقه خلال الجولة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلّف صالح المطيري.

 

 

 

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