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من خلال 30 اتفاقية..تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض

من خلال 30 اتفاقية..تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض
http://almnatiq.net/?p=1021258

اثمرت مجموعة الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي عن تنفيذ 250 برنامج تدريبي وورشة مهنية للمستفيدين من خدمات الرعاية منها استقطاب وتوفير 116 مبادرة وفرصة عمل .

وتنوعت الاتفاقيات التي تجاوزت 30 اتفاقية لتشمل التعاون مع القطاع الحكومي و الخاص والغير ربحي مثل جامعات المنطقة ومراكز التدريب والتوظيف والاستشارات والشركات الطبية والمؤسيات التسويقية والبنوك المحلية والجمعيات الصحية والتطوعية الى جانب المراكز المهتمة بالمسؤولية المجتمعية والشراكات.

يُشار الى ان ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام الإشراف والمتابعة على عقد و تنفيذ الاتفاقيات بالتعاون مع المراكز والدور والمكاتب والوحدات التابعة للفرع في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

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