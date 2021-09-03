الأخضر يبدأ تصفيات كأس العالم بفوز مُستحق على فيتنام

المناطق ـ الرياض:

حقق المنتخب الوطني اليوم (الخميس)، فوزاً مهماً على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مرسول بارك” بالرياض، ضمن مشوار المرحلة الأخيرة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم منتخب فيتنام في الدقائق الأولى من المباراة بتسديدة من خارج الـ18، قبل أن يتمكن سالم الدوسري من إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وأحرز هدف التقدم للأخضر اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة 67 من عمر المباراة، كما سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، مع أستراليا والصين واليابان، وعمان بالإضافة إلى منتخب فيتنام.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقبل، بينما يشارك أصحاب المركز الثالث في الدور الرابع من التصفيات.