طالب يقاطع ويحرج الرئيس الروسي لهذا السبب.. والكرملين يصدر بيانا توضيحيا

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لموقف محرج أثناء جولته لعدد من المدارس في أول أيام الدراسة، أمس الأربعاء.

وقاطع طالب، بوتن أثناء جولته من أجل تصحيح معلومة تاريخية قالها الرئيس، حيث علق الطالب إن بطرس الأكبر لم يقاتل في حرب السنوات السبع، ولكن في حرب الشمال العظمى التي استمرت 21 عاماً.

وعلى الرغم من إقدام مدير المدرسة الروسية، على توبيخ الطالب نظرا لجرأته في تصحيح المعلومة، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أشاد بموقف التلميذ، مشيراً إلى أن الكرملين يختلف قطعياً مع تصرّف مدير المدرسة الذي لام التلميذ، كما أبدى رغبته في عدم معاقبة التلميذ أكثر من ذلك.