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الأخضر يبدأ تصفيات كأس العالم بفوز مُستحق على فيتنام

بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

بعد ختام الجولة الأولى..تعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
http://almnatiq.net/?p=1021285

اختتمت مساء أمس الخميس، منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الختامية من التصفيات على مجموعتين، حيث تضم الأولى منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وسوريا والعراق وإيران، وفي الثانية عمان والسعودية وفيتنام وأستراليا والصين واليابان.

ودارت منافسات الجولة الأولى من التصفيات مفاجآت عدة، حيث عاد منتخب عمان بفوز ثمين من خارج الديار أمام اليابان 1-0، بينما تعثر منتخب الإمارات بالتعادل السلبي على ملعب ووسط أنصاره أمام لبنان، ما خسر المنتخب السوري ضربة البداية بهدف دون رد على يد إيران.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

 

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