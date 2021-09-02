«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار وسحب رعدية بـ5 مناطق

المناطق - واس:

تشهد حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية».

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.