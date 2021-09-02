مقتل القيادي محمد حسين الحوثي في غارة جوية بمأرب

المناطق - وكالات:

كشفت مصادر يمنية عن مقتل القيادي في الميليشيات الحوثية الإرهابية محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي فجر اليوم الجمعة في غارة جوية بمأرب، وفقًا لما نشرته قناة «العربية»..

وقُتل عدد من مليشيات الحوثي، الأربعاء، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.

كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي، في محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

من جانبه، أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي أن الجيش اليمني تقدم في مختلف جبهات القتال في مأرب، بعد صد هجوم حوثي، نافياً تقدم الميليشيا باتجاه مركز مديرية الرحبة.