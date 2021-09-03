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ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمملكة تبدأ بـ 163.85 ريال

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمملكة تبدأ بـ 163.85 ريال
أسعار الذهب في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1021313
المناطق - الرياض:

ارتفعت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الجمعة، بشكل طفيف عن الأسعار التي سجلتها أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 218.46 ريال «58.26» دولار، فيما وصل عيار 22 إلى 200.26 ريال «53.40» دولار.

وبلغ عيار 21 مبلغ 191.16 ريال «50.98» دولار، بينما عيار 18 سجل سعر 163.85 ريال «43.69» دولار.

 

واستقرت أسعار الذهب في تعاملات أمس الخميس، بالبورصات العالمية، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد انتظارا لقراءة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية، عند نحو 1814.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش.

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