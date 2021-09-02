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بعد إعلان تأسيسها.. ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة

بعد إعلان تأسيسها.. ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة

أهم الاخبار
«صندوق الاستثمارات العامة» يعلن تأسيس «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون

«صندوق الاستثمارات العامة» يعلن تأسيس «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون

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بعد إعلان تأسيسها.. ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة

بعد إعلان تأسيسها.. ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة
http://almnatiq.net/?p=1021322
المناطق - واس:
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال ولي العهد: «تأتي هذه الجهود كجزء من دور المملكة العربية السعودية الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري، مما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استنادًا على قوة سوقها المالي ومبادراتها ومشاريعها النوعية».

وكان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، عن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه المنصة ستكون الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.
وأضاف البيان الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة، أنه سيتم العمل على تأسيس منصة التداول الطوعية مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

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