4 وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

كشفت هيئة السوق المالية عن توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأشارت إلى أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- أخصائي – تطوير المنتجات الاستثمارية.
– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: المالية، الاستثمار.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (5) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى.
2- أخصائي – رقابة وتحليل السوق.
– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: مالية، إدارة أعمال، إحصاء، اقتصاد، إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التعاملات بالسوق المالية (وسيط)
3- أخصائي – إدارة أمن المعلومات.
– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الأمن السيبراني أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأمن السيبراني وتحديدًا في أعمال مركز العمليات الأمنية SOC أو ما يعادلها.
4- أخصائي – العلاقات الدولية.
– درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات ذات العلاقة، مثل: العلاقات الدولية، المالية، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال أو في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة، ويفضل الحصول على درجة الماجستير.
– 5 سنوات (للبكالوريوس) أو 3 سنوات (للماجستير) خبرة كحد أدنى في المجالات ذات الصلة مثل العلاقات الدولية، المالية، القانون، الاقتصاد، إدارة الأعمال أو في المجالات ذات الصلة.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي(هنـــــــا)
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