احدث الأخبار

حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان
أجواء المناطق
 بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك
دولي
 كم من الوقت يبقى الحليب الصناعي للرضع صالحًا للاستخدام؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
  تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
أجواء المناطق
 رويترز: الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الأفغانية المقبلة
دولي
 «سرعة عالية وبدون لوحات».. المرور: ضبط قائد مركبة بالدمام وثق مخالفاته بالفيديو
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بمواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة
محليات
 ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمملكة تبدأ بـ 163.85 ريال
الاقتصاد
 4 وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
وظائف
 فلكية جدة: رصد هلال القمر المتناقص مقترنًا بالتوأمين في سماء المملكة
أبرز المواد
 رئيسة وزراء نيوزيلندا: إصابة 6 أشخاص في عملية طعن بمتجر أوكلاند.. والشرطة تقتل المنفذ
دولي
 بعد إعلان تأسيسها.. ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة
أهم الاخبار
حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان

حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان

أجواء المناطق
بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك

بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك

دولي
كم من الوقت يبقى الحليب الصناعي للرضع صالحًا للاستخدام؟.. الصحة تجيب

كم من الوقت يبقى الحليب الصناعي للرضع صالحًا للاستخدام؟.. الصحة تجيب

أبرز المواد
 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

أجواء المناطق

الإطاحة بمواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة

الإطاحة بمواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة
شرطة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1021346
المناطق - واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالمنطقة ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق (جدة – جازان)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

سرقا 11 مركبة.. الإطاحة بمواطنين في مكة وإحالتهما إلى النيابة

سرقا 11 مركبة.. الإطاحة بمواطنين في مكة وإحالتهما إلى النيابة
«شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 

«شرطة مكة» تضبط مواطن نقل ٩ يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*