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«سرعة عالية وبدون لوحات».. المرور: ضبط قائد مركبة بالدمام وثق مخالفاته بالفيديو

«سرعة عالية وبدون لوحات».. المرور: ضبط قائد مركبة بالدمام وثق مخالفاته بالفيديو
ضبط قائد المركبة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1021348
محررو المناطق:
قدم أحد المواطنين بلاغًا لشرطة مرور الدمام، ضد قائد مركبة يراوغ بين المركبات بسرعة عالية وبدون لوحات أمامية وخلفية، ونشره مقاطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، توثق قيادته مركبة دون أرقام وبسرعة عالية.

وأعلن المرور، ضبط قائد المركبة بالدمام في المنطقة الشرقية، لقيادته مركبة دون أرقام وبسرعة عالية، موضحًا أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية.

كما ذكر المرور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تفاعلًا مع بلاغ من مواطن بشأن هذه الواقعة: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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