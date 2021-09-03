 تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

وتشهد حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق « جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية».