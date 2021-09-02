«أستاذ مناعة»: متحور «مو» يصيب المتعافين من كورونا.. واعتقاد خاطئ يساهم في انتشاره

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كشف ‏أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون طلال نصولي، تفاصيل ظهور المتحور «مو» من فيروس كورونا، والفئات التي يستهدفها.

حيث قال ‏أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون طلال نصولي، إنة تم اكتشاف متحور «مو» من فيروس كورونا لأول مرة في كولومبيا يناير الماضي، موضحًا أن متحور مو يصيب الأشخاص المتعافين من كوفيد -19.

أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون طلال نصولي: المتحور “مو” يصيب المتعافين.. واللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات #كورونا#العربية pic.twitter.com/to3rxIwmXq — العربية (@AlArabiya) September 3, 2021

وأضاف ‏أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج، أن اللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات ‎كورونا، لافتًا أن هناك بعض الشباب يعتقدون أن مناعتهم القوية وصغر عمرهم تساهم في الحماية من الإصابة بكورونا وهذا الاعتقاد خاطيء.