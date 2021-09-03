أبرزها الجفاف والحكة.. 5 أعراض تظهر على العين تكشف الإصابة بكورونا

المناطق - وكالات:

رصد علماء وجود 5 أعراض تظهر على العين وتشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل الإعلان عن بدء الموجة الرابعة في العديد من البلدان، وظهور أعراض جديده للفيروس.

وأوضح العلماء أن فيروس كورونا قد ينتقل لجسمك من خلال إنزيم يعرف باسم الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE2، ويقوم هذا الإنزيم بالانتقال للقلب والرئة وحتى أغشية العين.

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية فإن هناك أكثر من 16% من مصابي كورونا قد يعانون من جفاف العين، فيما أثبتت الدراسات بأنهم وجدوا حوالي 13.3% من الناس المصابة بكورونا كانوا يعانون من إحمرار العينين.

وأكد العلماء أن الأعراض المشابهة لمن يعانون من الحساسية أو حمى القش، يعاني 12.6% من الأشخاص من حكة في العيون عند إصابتهم بفيروس كورونا.

كما وجد باحثون من جامعة «أنجليا روسكين» أنه من بين 83 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا تم اختبارهم، أفاد 16% منهم يعانون من التهاب في العين.

وشملت الأعراض أيضًا الإصابة بحساسية الضوء، حيث خلصت الدراسة التي أجرتها جامعة «أنجليا روسكين» أن 18% من مرضى كورونا الذين خضعوا للاختبار يعانون من رهاب الضوء.