حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان

المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 6 مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد بعض المواقع بالمنطقة الشرقية موجة حارة، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.