فيديو يوثق لحظة مقتل منفذ هجوم أوكلاند بنيوزيلندا

المناطق - وكالات:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل الشرطة لشخص طعن ستة أفراد في متجر بمدينة أوكلاند النيوزيلندية.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن عن إصابة 6 أشخاص بعملية الطعن في متجر في أوكلاند، مشيرة إلى أن منفذ عملية الطعن في أوكلاند من الجنسية السريلانكية.

وقالت في تصريحات صحفية إن منفذ الهجوم تأثر بأفكار داعش وأنه قد قتل في الاشتباكات مع الأمن، بعد 60 ثانية فقط من بدء الاعتداء.

New Zealand PM: Stabbing in New Lynn a terrorist attack, ISIS inspired.

6 people have been stabbed, ages 25 – 65 years, three are in serious condition pic.twitter.com/qefLNepc8R

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 3, 2021