احدث الأخبار

بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»
أهم الاخبار
 هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح
أبرز المواد
 إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل
منوعات
 ما شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة؟.. «هيئة الزكاة» تجيب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
أبرز المواد
 أبرزها الجفاف والحكة.. 5 أعراض تظهر على العين تكشف الإصابة بكورونا
صحة
 فيديو يوثق لحظة مقتل منفذ هجوم أوكلاند بنيوزيلندا
دولي
 «أستاذ مناعة»: متحور «مو» يصيب المتعافين من كورونا.. واعتقاد خاطئ يساهم في انتشاره
أبرز المواد
 حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان
أجواء المناطق
 بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك
دولي
 كم من الوقت يبقى الحليب الصناعي للرضع صالحًا للاستخدام؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
  تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
أجواء المناطق
بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»

بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»

أهم الاخبار
هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح

هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح

أبرز المواد
إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل

إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل

منوعات
ما شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة؟.. «هيئة الزكاة» تجيب

ما شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة؟.. «هيئة الزكاة» تجيب

أبرز المواد

فيديو يوثق لحظة مقتل منفذ هجوم أوكلاند بنيوزيلندا

فيديو يوثق لحظة مقتل منفذ هجوم أوكلاند بنيوزيلندا
http://almnatiq.net/?p=1021381
المناطق - وكالات:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل الشرطة لشخص طعن ستة أفراد في متجر بمدينة أوكلاند النيوزيلندية.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن عن إصابة 6 أشخاص بعملية الطعن في متجر في أوكلاند، مشيرة إلى أن منفذ عملية الطعن في أوكلاند من الجنسية السريلانكية.

وقالت في تصريحات صحفية إن منفذ الهجوم تأثر بأفكار داعش وأنه قد قتل في الاشتباكات مع الأمن، بعد 60 ثانية فقط من بدء الاعتداء.

وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة النيوزيلندية تفاصيل الهجوم، قائلة: «قتلنا بالرصاص رجلاً طعن وأصاب 6 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند».

روابط ذات صلة

رئيسة وزراء نيوزيلندا: إصابة 6 أشخاص في عملية طعن بمتجر أوكلاند.. والشرطة تقتل المنفذ

رئيسة وزراء نيوزيلندا: إصابة 6 أشخاص في عملية طعن بمتجر أوكلاند.. والشرطة تقتل المنفذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*