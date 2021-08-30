ما شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة؟.. «هيئة الزكاة» تجيب

محررو المناطق:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة، مشترطة ألا تتجاوز ربع تركة الموصي.

وقال حساب «أسال الزكاة»، ردًا على استفسار من مواطن، عن الأقارب المستثنين من الضريبة في الهبة، إنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ذكرت في وقت سابق، إن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض مرة واحدة عند كل عملية بيع، وأنها غير مستردة.