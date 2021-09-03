إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل

محررو المناطق:

أعلنت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، تنويهًا هامًا للمواطنين والمبتعثين، بشأن إغلاق القنصلية يوم الإثنين المقبل (6 سبتمبر 2021م).

وقالت القنصلية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المقرر أن تكون القنصلية مغلقة يوم الإثنين المقبل لتزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل (7 سبتمبر 2021م)، وفي الحالات الطارئة يتم التواصل مع القنصلية من خلال الأرقام الموجودة بالموقع الرسمي لها.