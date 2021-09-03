احدث الأخبار

بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره
أهم الاخبار
 الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة
أهم الاخبار
 بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»
أهم الاخبار
 هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح
أبرز المواد
 إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل
منوعات
 ما شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة؟.. «هيئة الزكاة» تجيب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
أبرز المواد
 أبرزها الجفاف والحكة.. 5 أعراض تظهر على العين تكشف الإصابة بكورونا
صحة
 فيديو يوثق لحظة مقتل منفذ هجوم أوكلاند بنيوزيلندا
دولي
 «أستاذ مناعة»: متحور «مو» يصيب المتعافين من كورونا.. واعتقاد خاطئ يساهم في انتشاره
أبرز المواد
 حدد موعد نهايتها.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على منطقة جازان
أجواء المناطق
 بسبب «أيدا».. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك
دولي
بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره

بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره

أهم الاخبار
الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة

الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة

أهم الاخبار
بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»

بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحالة الصحية لـ «الدعيع»

أهم الاخبار
هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح

هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح

أبرز المواد

إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل

إغلاق القنصلية السعودية في لوس أنجلوس الإثنين المقبل
القنصلية السعودية في لوس أنجلوس
http://almnatiq.net/?p=1021395
محررو المناطق:
أعلنت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، تنويهًا هامًا للمواطنين والمبتعثين، بشأن إغلاق القنصلية يوم الإثنين المقبل (6 سبتمبر 2021م).
وقالت القنصلية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المقرر أن تكون القنصلية مغلقة يوم الإثنين المقبل لتزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل (7 سبتمبر 2021م)، وفي الحالات الطارئة يتم التواصل مع القنصلية من خلال الأرقام الموجودة بالموقع الرسمي لها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*