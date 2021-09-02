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هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح

هل يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع للمستفيد الرئيسي؟.. حساب المواطن يوضح
http://almnatiq.net/?p=1021409
محررو المناطق:
رد حساب «خدمة المستفيدين» التابع لبرنامج حساب المواطن على استفسار من مواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن إلزام تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي.
وقال برنامج حساب المواطن، إنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.
وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج قائلًا: «لا يلزمك تقديم اعتراض بعد إضافة التابع، ويتم احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناء على تاريخ إضافته عبر البوابة الإلكترونية وتاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة». وأضاف البرنامج، أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية، عبر الخطوات التالية (تفاصيل الطلب – بيانات التابعين) ثم إضافة التابعين ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

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