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بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحاة الصحية لـ «الدعيع»

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بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحاة الصحية لـ «الدعيع»

بعد نقله للمستشفى عقب مباراة «الأخضر» وفيتنام.. تطورات الحاة الصحية لـ «الدعيع»
عبدالله الدعيع حارس المنتخب السعودي
http://almnatiq.net/?p=1021412
المناطق - الرياض:

أُصيب اللاعب الدولي السابق عبدالله الدعيع حارس المنتخب السعودي والهلال والطائي، بنوبة إغماء مع نهاية مباراة المنتخب  مع نظيره الفيتنامي أمس، في افتتاح التصفيات النهائية لمونديال 2022، والتي فاز بها الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتم نقل الدعيع إلى أحد المستشفيات القريبه من ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك»، ولحق به شقيقه محمد الذي طمأن الجماهير الرياضية بشأن حالته الصحية.

وقال شقيقه محمد : «عبدالله تعرض لهبوط في الضغط، والحمدلله حالته الآن مستقرة، وسنغادر إلى المنزل بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتم طمأنتنا بأن كل شيء على ما يرام بعد مشيئة الله».

 

وتغلب الأخضر على ضيفه الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في الرياض مساء أمس الخميس، ليصبح في المركز الثاني بترتيب منتخبات المجموعة الثانية من التصفيات، بينما تصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة بفوزه على الصين بثلاثية نظيفة، فيما جاء المنتخب العماني في المركز الثالث بتغلبه على المنتخب الياباني في عقر داره بهدف دون رد، فيما بقيت المنتخبات المهزومة دون رصيد من النقاط.

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