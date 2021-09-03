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بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره

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بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره

بعد إصابته أمام فيتنام وخروجه باكيًا.. عبدالله عطيف يجري أشعة رنين لتحديد مصيره
عبدالله عطيف
http://almnatiq.net/?p=1021415
المناطق - الرياض:
يجري اللاعب عبدالله عطيف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ونشر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة قال فيها: «تمنياتنا للاعب عبد الله بالسلامة».

وكان قد تعرض عبد الله عطيف لإصابة قوية، لم يستطع بسببها استكمال المباراة، فاستبدله المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بشكل اضطراري لإصابته، بعدما طلب اللاعب التبديل.
وخرج عطيف باكيًا متأثرًا بإصابته، وسط مساندة من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، ودعم المدرب هيرفي رينارد، وعوضه زميله محمد كنو إلى داخل الملعب في الدقيقة (18) من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأخضر على فيتنام (3-1).

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