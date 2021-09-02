لديه القدرة على إحداث ثورة.. لقاح «كورونا» يعيد الأمل لمرضى السرطان

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مرضى السرطان
http://almnatiq.net/?p=1021436
المناطق - وكالات:

نجح الفريق المسؤول عن لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا في ابتكار لقاحًا قد يكون العلاج الأمثل لمرضى السرطان.

وبحسب البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر في الجامعة لصحيفة «التايمز» فإن اللقاح الجديد لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج السرطان.

وسيتم اختبار اللقاح على البشر لأول مرة بعد نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، وفق تقرير نشرته صحيفة «ذا تايمز».

كما، ستشمل التجربة البشرية الأولى 80 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

وقال فريق البحث إن الوخز بالإبر يعتمد على نفس تقنية «ناقلات الفيروس» التي تم استخدامها في جرعة لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا .

وأوضح أنه مع لقاح كورونا يتم نقل المادة الجينية إلى خلايا الشخص من خلال فيروس غير ضار في محاولة لتدريب جهاز المناعة على محاربة الفيروس الفعلي.

وأضاف بينوا فان دن إيندي، أستاذ علم المناعة السرطاني بجامعة أكسفورد، «علمنا أن البروتينات من نوع MAGE تعمل مثل الأعلام الحمراء على سطح الخلايا السرطانية لجذب الخلايا المناعية التي تدمر الأورام».

 

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