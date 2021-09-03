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وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان

وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان

دولي

وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان

وزير الخارجية البريطاني: لن نعترف بحكومة تقودها طالبان في أفغانستان
وزير الخارجية البريطاني
http://almnatiq.net/?p=1021439
المناطق - وكالات:

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تعترف بحكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان.

وأشار إلى أن بلاده يتعين عليها التعامل مع الحقائق الجديدة في البلاد، ولا تريد أن ترى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ينكسر.

وأضاف في حديثه خلال زيارة لباكستان، أنه لم يكن من الممكن إجلاء حوالي 15 ألف شخص من كابل دون قدر من التعاون مع طالبان، التي استولت على كابل في 15 أغسطس.

 

وأوضح الوزير البريطاني أن لندن لديها اهتمام واضح بمستقبل أفغانستان،لافتًا أن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان سيتم إيصالها عبر وكالات الإغاثة الدولية.

ووصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إسلام آباد مساء أمس الخميس، في زيارة تستغرق يومين لبحث الوضع في أفغانستان.

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