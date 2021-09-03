«الإنذار المبكر» للأرصاد ينبه: أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية بهذه المناطق

المناطق - الرياض:

أعلن الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا هامًا بشأن حالة طقس اليوم الجمعة، بمنطقة المدينة المنورة، حيث تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما تتضمن التبيه أيضًا ، تعرض محافظات العيص وبدر ووادي الفرع، إلى رياح نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأشار الإنذار المبكر، إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما تتعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.