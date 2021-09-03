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الإمارات تدين محاولة «الحوثي الإرهابية» استهداف خميس مشيط بالمملكة

الإمارات تدين محاولة «الحوثي الإرهابية» استهداف خميس مشيط بالمملكة
الإمارات تدين
http://almnatiq.net/?p=1021463
المناطق - واس:
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي.
وأكدت الإمارات في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري و حاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدًة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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