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«الجمارك»: إحباط 3 محاولات لتهريب 66 ألف زجاجة من الخمور للمملكة

«الجمارك»: إحباط 3 محاولات لتهريب 66 ألف زجاجة من الخمور للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1021466
محررو المناطق:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة من الخمور  المتنوعة، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه بالتنسيق مع الشرطة تم القبض على 8 أشخاص من مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ البطحاء عبارة عن “عصائر برتقال” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على (25,380) زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية التي جرى إحباطها أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في منفذ البطحاء من العثور على (16,800) زجاجة خمر، مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” مُعبأة، وردت عبر المنفذ.

وتابعت الهيئة أنها أحبطت محاولة تهريب (24,132) زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء عبارة عن “فلاتر مكائن”.

واستطرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض على 8 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات من المضبوطات.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقاً لأحد أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

 

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