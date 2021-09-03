لماذا لا يجوز تسمية ملك الموت بـ «عزرائيل»؟.. الشيخ الخثلان يجيب

محررو المناطق:

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إنه لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية ملك الموت بـ «عزرائيل»، والذي ورد بتسميته «ملك الموت» قال تعالى: «قل يتوافكم ملك الموت الذي وكل بكم».

وأضاف الخثلان خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين لقناة «المجد» هل يصح تسمية ملك الموت بـ «عزرائيل»؟، أن تسمية ملك الموت بعزرائيل شائع عند العامة ولكنه لا يعلم له أثرًا صحيحًا .