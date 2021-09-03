حسن الخاتمة.. فيديو يوثق لحظة وفاة داعية أثناء حديثه عن فضائل صحابة الرسول

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في مشهد إنساني لحسن الخاتمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة وفاة الداعية الباكستاني، رئيس جمعية أهل الحديث بلاهور، عبد المتين أصغر، أثناء تقديمه لمحاضرة تفسير للقرآن في مجلس علم.

وأوضح نشطاء التواصل الاجتماعي أن الداعية الباكستاني، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتحدث عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إطار تفسيره قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ”، وهو ما اعتبروه دليلًا على حسن الخاتمة.