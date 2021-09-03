بعد تلاقيها لكمات قوية من منافستها.. «زاباتا» الملاكمة المكسيكية تفارق الحياة

المناطق - وكالات:

لفظت الملاكمة المكسيكية الشابة، جانيت زاكارياس زاباتا، أنفاسها الأخيرة خلال تواجدها في المستشفى، وذلك بسبب تعرضها إلى إصابة مطلع هذا الأسبوع في مدينة مونتريال الكندية.

وكانت «زاباتا» قد تلقت عدة لكمات قوية من منافستها الكندية ماري بيير هول، خلال الجولة الرابعة من النزال يوم السبت الماضي.

وتعرضت «زاباتا» لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفاني مارتينيز، وتلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تنقل إلى المستشفى.

وجرى إدخال «زاباتا» في غيبوبة محفزة طبيًا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.