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الصحة: 174 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: 174 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=1021490
المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 174 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 544,985 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 202 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 533,632 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8,565 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

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