هل تلقي جرعتين من لقاحات كورونا تكفي للوقاية من الإصابة؟ خبير أمراض معدية يُجيب

محررو المناطق:

حصل الكثير من المواطنين على مستوى العالم، على لقاحات فيروس كورونا، حيث تلقوا جرعتين من لقاحات للوقاية من الإصابة من الفيروس والحد من انتشاره، وفي ظل ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة يتسأل الكثير هل تلقي جرعتين من لقاحات كورنا تكفي للوقاية من الإصابة أم قد يكون هناك جرعة ثالثة؟

وفي هذا السياق أجاب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة قائلًا، إنه من «المحتمل» أن يحتاج الأميركيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد كورونا.

وأكد «فاوتشي»، أن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة لغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتأتي تصريحات فاوتشي في وقت تستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأميركيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية الرنا المرسال مثل فايزر وموديرنا بعد 5 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.