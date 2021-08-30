اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)

المناطق - وكالات:

أقام الشيخ علي حسين صلاة الجمعة في لبنان، أمام إحدى محطات المحروقات في منطقة الجية، وذلك اعتراضًا على إنقطاع المحروقات وازدياد معاناة المواطنين اللبنانين أمام المحطات.

وقال الشيخ علي حسين: «هذه دعوة للسياسيين للتنازل عن النفس.. لبنان لم يعد لديه قدرة على التحمل، يجب عليكم أن تيسروا موضوع الحكومة وتشكيلها، موضوع الدواء المفقود والنفط المفقود وكل ما يحتاجه المواطنون».

وأضاف الشيخ : “نصلّي اليوم في المحطّة ولاحقاً سنصلّي في الأفران والصيدليات”.

اقامة صلاة الجمعة امام محطة كورال الجية pic.twitter.com/JkcKByDW8Q — ابو احمد (@PFIZER80314307) September 3, 2021

ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلو مترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.