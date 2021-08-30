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اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)

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اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)

اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)
شيخ يؤم صلاة الجمعة في محطة للمحروقات
http://almnatiq.net/?p=1021500
المناطق - وكالات:

أقام الشيخ علي حسين صلاة الجمعة في لبنان، أمام  إحدى محطات المحروقات في منطقة الجية، وذلك اعتراضًا على إنقطاع المحروقات وازدياد معاناة المواطنين اللبنانين أمام المحطات.

وقال الشيخ علي حسين: «هذه دعوة للسياسيين للتنازل عن النفس.. لبنان لم يعد لديه قدرة على التحمل، يجب عليكم أن تيسروا موضوع الحكومة وتشكيلها، موضوع الدواء المفقود والنفط المفقود وكل ما يحتاجه المواطنون».

وأضاف الشيخ : “نصلّي اليوم في المحطّة ولاحقاً سنصلّي في الأفران والصيدليات”.

 

 

ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلو مترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

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