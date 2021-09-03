احدث الأخبار

تأجيل مباراة الباطن والفتح بالجولة الرابعة
الرياضة
 «الصحة» توضح مدى إمكانية منح مُتلقي جرعات «كورونا» إجازة مرضية
محليات
 الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف
الرياضة
 3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن
محليات
 استشاري: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني
أبرز المواد
  إحداها استمرت 36 عامًا.. توقيع وثائق صلح في قضيتين بحضور أمير عسير (فيديو)
المناطق
 الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر
أبرز المواد
 الصحة: 174 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
محليات
 «عليكم الاقتداء بأول معلم لهذه الأمة».. خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات
محليات
 خطباء المساجد يؤكدون: تعليق التمائم من الخرافات والبدع.. والتمسك بالتوحيد سبيل النجاة
أهم الاخبار
 اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)
دولي
 «التعليم» تقرر إضافة حصة سادسة في مواد نظام المقررات للمرحلة الثانوية
أبرز المواد
تأجيل مباراة الباطن والفتح بالجولة الرابعة

تأجيل مباراة الباطن والفتح بالجولة الرابعة

الرياضة
«الصحة» توضح مدى إمكانية منح مُتلقي جرعات «كورونا» إجازة مرضية

«الصحة» توضح مدى إمكانية منح مُتلقي جرعات «كورونا» إجازة مرضية

محليات
الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف

الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف

الرياضة
3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

محليات

الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر

الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر
نظام وثائق السفر
http://almnatiq.net/?p=1021515
محررو المناطق:
نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، والذي جاء على النحو الآتي:
– وتضمن القرار تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».
– وكذلك تضمن إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
–  كما تم تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*