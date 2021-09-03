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خلال خطبهم اليوم التي توحدت استناداً لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية

خطباء المساجد يؤكدون: تعليق التمائم من الخرافات والبدع.. والتمسك بالتوحيد سبيل النجاة

خطباء المساجد يؤكدون: تعليق التمائم من الخرافات والبدع.. والتمسك بالتوحيد سبيل النجاة
http://almnatiq.net/?p=1021516
محررو المناطق:

أكد خطباء الجمعة في عموم مناطق المملكة أن أول واجب على المسلم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، مشيرين إلى أن الله أرسل جميع الرسل لتقرير عقيدة التوحيد الخالص.

جاء ذلك في مستهل خطبهم اليوم الجمعة التي توحد موضوعها استناداً لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكافة خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبهم اليوم للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر، وبينوا أنها من البدع والخرافات التي تقدح بالعقيدة الصحيحة.

وبيَّن الخطباء أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصفاة الملساء ، ولهذا حذر منه الأنبياء والرسل أممهم.

وأوضحوا أن للشِّركِ باللهِ عاقِبةٌ وَخيمةٌ؛ فإنَّه يُحبِطُ عَمَلَ كُلِّ عاملٍ، لقوله تعالى: (وَلَقَد أوحِيَ إِلَيكَ وَإِلَى الَّذينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ).

وسلط الخطباء الضوء على بدعة تعليق التمائم التي تقدح بالعقيدة، ويقع فيها البعض معتقدين فيها النفع والضر من دون الله جهلاً منهم، مبينين أن من التمائم والحروز ما يعلق في العنق أو على المعصم والعضد، والبعض يعلقهما ببعض الجمادات أو الحيوانات أو السيارات.

وأكد الخطباء إلى خطورة الشرك ووسائله مستدلين بقوله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ).

ويأتي تخصيص هذه الخطبة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها من الشرك والبدع والخرافات، وبث منهج الوسطية والاعتدال، تجسيداً للواجب الشرعي الذي تتحمله منابر الجمعة للقيام بدورها المنوط به تجاه المجتمع .

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