احدث الأخبار

3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن
محليات
 استشاري: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني
أبرز المواد
  إحداها استمرت 36 عامًا.. توقيع وثائق صلح في قضيتين بحضور أمير عسير (فيديو)
المناطق
 الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر
أبرز المواد
 الصحة: 174 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
محليات
 «عليكم الاقتداء بأول معلم لهذه الأمة».. خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات
محليات
 خطباء المساجد يؤكدون: تعليق التمائم من الخرافات والبدع.. والتمسك بالتوحيد سبيل النجاة
أهم الاخبار
 اعتراضًا على أزمة المحروقات.. شيخ يؤم المصلين في محطة وقود بلبنان (فيديو)
دولي
 «التعليم» تقرر إضافة حصة سادسة في مواد نظام المقررات للمرحلة الثانوية
أبرز المواد
 هل تلقي جرعتين من لقاحات كورونا تكفي للوقاية من الإصابة؟ خبير أمراض معدية يُجيب
أبرز المواد
 بعد تلاقيها لكمات قوية من منافستها.. «زاباتا» الملاكمة المكسيكية تفارق الحياة
أبرز المواد
 حسن الخاتمة.. فيديو يوثق لحظة وفاة داعية أثناء حديثه عن فضائل صحابة الرسول
فيديو المناطق
3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

محليات
استشاري: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني

استشاري: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني

أبرز المواد
 إحداها استمرت 36 عامًا.. توقيع وثائق صلح في قضيتين بحضور أمير عسير (فيديو)

 إحداها استمرت 36 عامًا.. توقيع وثائق صلح في قضيتين بحضور أمير عسير (فيديو)

المناطق
الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر

الغرامة حتى 100 ألف ريال والمنع من السفر.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر

أبرز المواد

3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن
http://almnatiq.net/?p=1021523
المناطق - الرياض:

كشف حساب المواطن عن طريقة معرفة مبلغ الدعم، مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق سوف يشمل الدعم المستفيد، حيث يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية .

وأقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

 

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

روابط ذات صلة

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*