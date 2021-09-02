3 شروط لمعرفة مبلغ دعم حساب المواطن

المناطق - الرياض:

كشف حساب المواطن عن طريقة معرفة مبلغ الدعم، مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق سوف يشمل الدعم المستفيد، حيث يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية .

وأقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.