إحداها استمرت 36 عامًا.. توقيع وثائق صلح في قضيتين بحضور أمير عسير (فيديو)

محررو المناطق:

شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مراسم توقيع وثائق الصلح في قضيتين، إحداها استمرت 36 عامًا بين أفراد أسرة واحدة، والأخرى 26 عامًا حول خلاف قبلي.

وقال الأمير إن القيادة الحكيمة تحرص ليل نهار على إقامة العدل، وتحقيق الأمن، مشيرًا إلى أن بلادنا ومنطقتنا مقبلة على خير، ويجب على علينا أن نشكر الله وقيادتنا على ذلك.

ودعا الأمير المجتمـع للمضي نحو نبذ الخلافات وحلها بالطرق التي تضمن الحقوق للجميع، مبينًا أن الدلائل أثبتت أن أهالي عسير قادرون على ذلك.

وأضاف : «سأعمل معكم ليل نهار لكي نزيل العثرات أمام القلوب وكذلك الدروب، وأن ذلك يتحقق بوجود مجتمع مترابط بقيمه الثرية لنسير بثبات نحو مستقبل زاهر».

#فيديو || الأمير #تركي_بن_طلال يشهد مراسم توقيع وثائق الصلح في قضيتين إحداها استمرت 36 عامًا بين أفراد أسرة واحدة، والأخرى 26 عامًا حول خلاف قبلي، ويسّلم 6 من منسوبي الدفاع المدني أنواط الانقاذ نظير دورهم البطولي في انقاذ أبناء مواطن جرفته السيول.#عسير_كذا_اجمل pic.twitter.com/v5Ny8NZMvb — إمارة منطقة عسير (@emartasir) September 3, 2021

وكرم أمير عسير خلال الحفل 6 من منسوبي الدفاع المدني، بمنحهم أنواط الانقاذ نظير دورهم البطولي في انقاذ أبناء مواطن جرفته السيول.