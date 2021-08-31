استشاري: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني

محررو المناطق:

أشارت دراسات عدة إلى علاقة التدخين بالاصابة بالسكري، وأنه كلما زاد تدخين السجائر زاد احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني. حيث إن الذين يدخنون 20 سيجارة في اليوم ترتفع نسبة إصابتهم بالسكري الثاني بمعدل 30 – %40، أما تدخين عدد أكبر من ذلك فيزيد نسبة الأصابة أكثر.

وفي ضوء ذلك ورد سؤالًا عبر الحساب الشخصي للدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي معا لنشر الثقافة الصحية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي أجاب عنه قائلا: «أن التدخين يزيد احتمالية حدوث السكري من النوع الثاني بسبب أن النيكوتين يزيد ممانعة أنسجة الجسم للإنسولين».