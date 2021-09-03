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الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف

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الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف

الكشف عن طبيعة إصابة عبد الله عطيف
http://almnatiq.net/?p=1021549
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أظهرت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال والمنتخب عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وإصيب عطيف مع المنتخب الوطني ضد فيتنام مساء أمس الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما يعني عدم قدرة اللاعب علي اللعب خلال المباريات القادمة للمنتخب الوطني.

وفاز الاخضر على نظيره الفيتنامي بثلاثية مقابل هدف مساء اليوم سجلها ثلاثي نادي الهلال، سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري.

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