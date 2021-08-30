في موقف إنساني.. رجل أمن يترك مظلته لمُعتمر لحمايته من الشمس (فيديو)

المناطق ـ مكة المكرمة:

أظهر مقطع فيديو متداول ، موقفاً إنسانياً من رجل أمن بجوار الكعبة المشرفة استجاب لطلب أحد المُعتمرين بالحصول على مظلته للوقاية من أشعة الشمس.

وبيّن الفيديو، المُعتمر وهو يتوجه نحو رجل الأمن ويُشير إليه إلى مظلته الشمسية، قبل أن يُبادر الأخير بتقديهما لها؛ لحمايته من أشعة الشمس.

ونال تصرف رجل الأمن استحسان الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمباردته الإنسانية.