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«الداخلية»: إضافة 3 مخالفات لبروتوكولات كورونا الخاصة بالمنشآت

«الداخلية»: إضافة 3 مخالفات لبروتوكولات كورونا الخاصة بالمنشآت
http://almnatiq.net/?p=1021572

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ بشأن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فقد تقرر إضافة التالي، وفقًا لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت:
1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.
3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وأكد المصدر أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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